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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

Malezya'nın idari başkenti Kovid-19 nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, Kovid-19 salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.04.2020
Malezya'nın idari başkenti Kovid-19 nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Putrajaya ile Melaka eyaletine bağlı Jasin ve Negri Sembilan eyaletine bağlı Rembau kentlerinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının 40'ı aşmasından ötürü buraların kırmızı bölge olarak ilan edildiği bildirildi.

Alınan kararın ardından Malezya genelindeki Kovid-19 kırmızı bölgelerinin sayısı 21'e yükseldi.

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.

Toplam vefat sayısı 63'e yükselirken bugün 80 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının ise 1321 olduğu açıklandı.

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