Malezya'nın idari başkenti Kovid-19 nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, Kovid-19 salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.
Kuala Lumpur
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koro navirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Putrajaya ile Melaka eyaletine bağlı Jasin ve Negri Sembilan eyaletine bağlı Rembau kentlerinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının 40'ı aşmasından ötürü buraların kırmızı bölge olarak ilan edildiği bildirildi.
Alınan kararın ardından Malezya genelindeki Kovid-19 kırmızı bölgelerinin sayısı 21'e yükseldi.
Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.
Toplam vefat sayısı 63'e yükselirken bugün 80 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının ise 1321 olduğu açıklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.