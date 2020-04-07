WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni tip koronavirüs krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi.
Brüksel
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.
Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.
Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.