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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni tip koronavirüs krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.04.2020
WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.

Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.

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