Madagaskar'da Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da, yeni tip koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Dakar
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Ulusal basındaki haberlere göre, Madagaskar'ın Toamasina kentindeki bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 57 yaşındaki otopark görevlisi hayatını kaybetti.
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Son 24 saatte 24 kişide tespit edilmesiyle vaka sayısının 189'a çıktığı ülkede, hastalığa yakalanan 114 kişi ise iyileşti.
Madagaskar hükümeti, sağlık olağanüstü halini, ülke genelinde 16 Mayıs'tan itibaren 15 gün daha uzattı.
Öte yandan Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünde görevli bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi (pelin otu) ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan, "Covid Organics"i geliştirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın, Kovid-19'un belirtilerini hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
DSÖ Afrika Direktörlüğü, geçen hafta bitkisel karışıma ilişkin, Madagaskar ile iletişime geçtiklerini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.