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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 17.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi. 

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 68 bin 351, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 435 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 366'lık artışla 125 bin 176'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 145 daha artarak 31 bin 908'e ulaştı. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 775 olan sayı, bugün 762'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 4 bin 960 test yapıldı. 

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 69 oldu. 

Bu arada, basına yansıyan bilgilere göre Rieti kentinde Kovid-19 tedavisi gören 104 yaşında bir kadının iyileştiği bildirildi. 

Diğer yandan, İtalya'da yarından itibaren ibadethaneler, kuaför ve estetik merkezleri, restoranlar, barlar, kafeler, müzeler, kütüphaneler, sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde yeniden faaliyete geçmeye hazırlanırken, uzmanlar yeni bir salgın dalgasından korunmak için halka kurallara uyma çağrısı yapıyor. 

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