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Dünya

Macron-Putin görüşmesindeki 'sosyal mesafe' Fransa'da gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması, Fransız basınında geniş yer buldu.

Esra Taşkın   | 08.02.2022
Macron-Putin görüşmesindeki 'sosyal mesafe' Fransa'da gündem oldu

Paris

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak da başkent Moskova'ya giden Macron, Putin ile Kremlin Sarayı'nda Ukrayna krizini baş başa ele aldı.

Putin'in daha önceki görüşmelerin aksine Macron'u uzunca bir masanın diğer ucunda karşılaması ve yakınlaşmaması Fransız basınında ve sosyal medyada ana gündem olurken iki liderin sosyal mesafesi "Kovid-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi.

Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.

Muhalifler Macron'un küçük düşürüldüğü yorumunu yaparken hükümete yakın kaynaklar Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin de aynı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Gündem olan bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin'in Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.

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