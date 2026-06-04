Macron, İsrail ile Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediğini belirtti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ'da olan Macron, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, iki ülke ilişkileri tarihinde ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın Karadağ'a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Karadağ ile ortaklık geliştirmek istediklerini vurgulayan Macron, son yıllarda özellikle sağlık, altyapı ve enerji sektörlerinde ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini kolaylaştıran hükümetler arası bir anlaşmanın imzalanması ile bu konuda önemli ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Karadağ ile altyapı ve sağlık hizmetleri alanında yeni anlaşmalar imzalayacaklarını da duyuran Macron, Fransa'nın Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine desteğini yineledi.

Bir gazetecinin Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Macron, Lübnan ile İsrail arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediklerini ifade etti.

Macron, "Barışı etkili bir şekilde tesis eden, terörist faaliyetlere karşı olan ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün tam tesisine yönelik her şeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ateşkes kapsamında Fransa ve ABD'nin bulunduğu bir koordinasyon mekanizması kurulduğunu kaydeden Macron, bu mekanizmanın ateşkesin uygulanmasını denetleyeceğini anlattı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de Macron'un ziyaretini önemli bir dönemde yaptığını vurgulayarak, "2028'de AB’nin bir parçası olacağımızı temenni ediyoruz. Bu hususta Fransa'ya desteği için teşekkür ederiz." dedi.