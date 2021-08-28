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Dünya

Macron, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a geldi

Haydar Karaalp   | 28.08.2021
Macron, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'a geldi

Baghdad

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, düzenlenen basın toplantısında, Irak ve Fransa’nın terör örgütü DEAŞ’a karşı ortak mücadele verdiğini ifade ederek Fransa’nın bu konudaki desteğini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Kazımi, Macron'u "Irak'ın önemli bir dostu" olarak nitelendirdi.

Macron da DEAŞ'ın, Iraklıların kahraman mücadelesi sonucu hezimete uğradığını belirterek Irak’ın güvenliği ve istikrarına önem verdiklerini, Irak ile çeşitli alanlarda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Irak’taki hükümetin erken seçim çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Macron, yerinden edilen Iraklıların evlerine dönmesini desteklediklerini kaydetti.

Bağdat’ta düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ürdün, İran, Mısır, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de katılım olacak.


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