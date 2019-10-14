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Dünya

Lufthansa’da kabin personeli greve gidiyor

UFO sendikası, kabin personelinin Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’da beş saatlik greve gideceğini açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 14.10.2019
Lufthansa’da kabin personeli greve gidiyor

Berlin

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin personelinin ücretlerin artırılması talebiyle Pazar günü grev yapacağı bildirildi.

“Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu” (UFO) Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’da beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.

Lufhansa’dan yapılan açıklamada ise söz konusu grev kararının “yasal” olmadığı belirtilerek, 20 Ekim’de uçuşların planlandığı gibi devam edeceği kaydedildi.

Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bu rakamı 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

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