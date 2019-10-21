Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
98,415.34
Altın
1,491.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta göstericiler genel grevin sürdürülmesi, yolların kapatılması ve meydanların doldurulması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 21.10.2019
Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı Fotoğraf: Mahmut Geldi /AA

Beyrut

Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Lübnan'ın başkent Beyrut ve diğer kentlerinde 4 gündür meydanları boş bırakmayan halk, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttuğu ulusal birlik hükümetinin istifasını istiyor. Başkent Beyrut'taki meydanlarda toplanan göstericiler, Lübnan bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı slogan attı. ( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı ) 

Lübnan'da hükümetin özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alınması kararı üzerine perşembe günü protestolara başlayan Lübnanlılar, gösterilerin yoğun bir şekilde sürdürülmesini istiyor. 

Meydanlarda tepkilerini ortaya koyan göstericiler, hükümetin istifasının yanı sıra genel grevlerin sürdürülmesi ve yolların kapatılarak meydanların doldurulması çağrıları yapıyor.

Sosyal medya hesaplarından, bazı firmaların, çalışanlarına grevlere katılmamaları için baskı yaptığına dair haberlerin yayılması halkın büyük tepkisine yol açtı.

Hükümetin gelirleri doğru şekilde harcanmadığı öne sürülüyor

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, zam kararından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen protestocular meydanlarda kalmayı tercih etti. Barışçıl gösterilerde Lübnanlılar, hükümetin yolsuzluk ve işsizlikle mücadele etmediğini, gelirlerin doğru şekilde harcanmadığını öne sürüyor.

Beyrut merkez ve 6 farklı noktada toplanan göstericilerin toplam sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığı belirtiliyor.

Krizin çözümü için çaba sarf eden Başbakan Saad el-Hariri, küçültülmüş bakanlar kurulu toplantısında yeni ekonomik paket sundu. Bakanlar kurulunda tartışılan pakete karşı çıkan hükümet ortaklarından Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, aralarında Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in de bulunduğu bazı bakanların istifasını istedi.

Canbolat daha önce Hariri'ye hükümetin istifa etmesi teklifinde bulunmuştu.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı

Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı

Lübnan halkı hükümetin istifasını istiyor

Lübnan'da 4 bakanın istifası istendi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkesindeki krizi çözme vaadi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ülkesindeki krizi çözme vaadi
Lübnan Başbakanı Hariri'den çözüm arayışı

Lübnan Başbakanı Hariri'den çözüm arayışı
Lübnan'da 'WhatsApp vergisi bardağı taşıran son damla oldu'

Lübnan'da 'WhatsApp vergisi bardağı taşıran son damla oldu'