Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
98,415.34
Altın
1,491.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor

Libya'da Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin, Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin elinde tuttuğu Ayn Zara hattını kontrolü altına aldığı bildirildi.

Ahmed Ghanem Selouma,Hamdi Yıldız   | 21.10.2019
Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor

Libya

Libya'da Febrayer televizyon kanalının sosyal paylaşım sitesindeki habere göre, Albay Cemal et-Triki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara hattını ele geçirdi. 

Haberde ayrıca UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab kuvvetlerinin Trablus'ta Halife Hafter'in milislerine karşı Tavişa hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Öte yandan UMH kuvvetlerinden Terörle Mücadele Gücü (TMG), kendilerine bağlı bir merkeze Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hava saldırısı düzenlenmesini kınadı.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi, Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının, başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor

Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor

Hafter'in 'savaş suçları' sadece kınamayla geçiştiriliyor

Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

Libya'da Hafter'e bağlı 35 paralı askerin öldürüldüğü iddia edildi

Libya'da Hafter'e bağlı 35 paralı askerin öldürüldüğü iddia edildi
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler

Libya savaşında son durum ve değişen dengeler