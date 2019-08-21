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Dünya

İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı

İrlanda Yüksek Mahkemesi, Ryanair pilotlarının toplam dört günlük grev kararının geçersiz olduğunu duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 21.08.2019
İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı

Londra

İrlanda Yüksek Mahkemesi, hava yolu şirketi Ryanair pilotlarının ağustos ve eylül aylarındaki toplam dört günlük grev kararlarının geçersiz olduğuna hükmetti.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, taraflar arasında görüşmeler tamamlanmadan pilotların grev kararını açıklandığını belirterek bu nedenle Ryanair pilotlarının ağustos ve eylül aylarında toplam dört gün greve gitme kararının geçersiz olduğunu bildirdi.

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O’Leary geçtiğimiz ay şirketin kadrosunda gereğinden fazla pilota sahip olduğunu, şirkette yakında işten çıkarmaların başlayacağını belirterek, “Son derece zor bir yaz geçiriyoruz. Çok daha zor bir kışla karşı karşıya kalacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Merkezi Dublin’de olan hava yolu şirketi Ryanair’de çalışan 180 pilotun temsil edildiği Britanya Pilot Derneği (Balpa) daha önce 22-23 Ağustos ve 2-4 Eylül tarihlerinde toplam dört günlük greve gitme kararını açıklamıştı.

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