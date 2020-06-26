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Dünya

Lübnan'da ekonomik kriz karşıtı eylemler sürüyor

Ordu birliklerinin, başkent Beyrut ile Sayda arasındaki yolu trafiğe kapatan eylemcilere müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mahmut Geldi   | 26.06.2020
Lübnan'da ekonomik kriz karşıtı eylemler sürüyor ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )

Beyrut

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken, ordunun Beyrut ile Sayda arasındaki yolu trafiğe kapatan eylemcilere müdahalesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Başkent Beyrut ve ülkenin diğer birçok bölgesinde sabah saatlerinde yolları trafiğe kapatmakla başlayan protestolar, akşam saatlerine kadar Merkez Bankası ve bakanlıkların önünde düzenlenen gösterilerle devam etti.

Halk, Lübnan lirasının birkaç aydan bu yana karaborsada yüzde 80 oranında değer kaybetmesinin yanı sıra işsizlik ile hayat pahalılığı nedeniyle yönetimi protesto etti.

Saat 05.00 itibariyle Beyrut'u güneydeki Sayda vilayetine bağlayan karayolunu kamyonlarla trafiğe kapatan vatandaşlar, yüzlerce aracın saatlerce geçişine izin vermedi.

Bölgeye gelerek müdahale eden ordu birlikleri ile göstericiler arasında yaşanan arbede sonucu 7 kişi yaralanırken, Beyrut-Sayda karayolu öğleden sonra trafiğe açıldı.

Yaralananlardan Muhammed Ramazan, basına yaptığı açıklamada, esnaf olduğunu ancak doların rekor seviyede yükselmesi nedeniyle iş yapamayacak duruma geldiğini söyledi.

Piyasada dolar bulamadıklarını ifade eden Ramazan, ülkedeki hayat pahalılığına karşı yolsuzlukla suçladıkları yönetimi protestoya devam edeceklerini aktardı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar bugün itibariyle 7 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, gelişmeleri ele almak üzere akşam saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name ve Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'i kabul etti.

Merkez Bankası Başkanı Selame, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ruhsatlı döviz bürolarına dolar sağlamak üzere bir elektronik platform oluşturduklarını söyledi.

Bu platform üzerinden döviz bürolarına 3850-3900 liradan dolar sağlayacaklarını belirten Selame, resmi döviz kurunu ise akaryakıt, ilaç ve gıda ürünlerinin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 1515 olarak sabit tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün siyasi grupların liderleriyle görüşmesinde, "Ülkemiz bugünlerde en kötü mali ve ekonomik krizden geçiyor. Halkımız işini kaybetmekten ve geleceğinden endişe ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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