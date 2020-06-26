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Dünya, Libya

ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus 'Wagner' müdahalesinden endişeli

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, yabancı paralı savaşçıların Libya'da petrol üretimini sekteye uğratmalarından endişe duyduklarını belirterek, ülkede petrol üretiminin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 26.06.2020
ABD, Libya'daki petrol üretimine Rus 'Wagner' müdahalesinden endişeli

Trablus

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından, bugün ülkenin güneybatısındaki Şerara Petrol Sahası'na Rus paralı askerlerinin girerek üretimi durdurmasıyla ilgili, "Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) tüm Libyalılar adına hayati işini devam ettirmesine izin verilmelidir." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Büyükelçilik, Libya'nın enerji sektörünü sekteye uğratmak ve petrol üretiminin devamlılığını engellemek için yapılan, daha önce görülmemiş yabancı destekli saldırılar üzerine, ABD'nin Libya Ulusal Petrol Kurumuna tam desteğini yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

"(Rus) Wagner'in ve başka paralı yabancı savaşçıların, NOC'un Şerara tesisine yönelik utanç verici müdahalesi üzerine NOC'un duyduğu derin endişeyi paylaştıkları" belirtilen büyükelçilik açıklamasında, bu müdahalenin, "Libya'nın egemenliği ve refahına doğrudan saldırı olduğuna" dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca, "Libya petrolü yabancı devletlerin çıkarlarının rehinesi olarak kaldığı müddetçe, Libya'nın ekonomik olarak düzelmesi, kamu sektör borçlarının ödenmesi, altyapının geliştirilmesi ve kritik gıda ve ilaç masraflarının karşılanması bir o kadar uzun sürecek." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Sorumlu aktörlerin BM öncülüğündeki ateşkes görüşmelerine geri dönmesi, dış müdahalenin son bulmasını istemeleri, aynı şekilde NOC'un üretim faaliyetlerine devam etmesine acilen izin verilmesi, Libya'nın egemenliğinin yeniden tesisi için kritik bir adım ve daha fazla dış manipülasyon ve askeri eylemleri engellemek için önemli bir koruyucudur."

Rus paralı askerlerinin Libya petrolüne müdahalesi

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili NOC'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, Rus ve diğer uyruklardan paralı askerlerin dün akşam Şerara Petrol Sahası'na girdikleri ve bundan büyük endişe duyulduğu ifade edilmişti.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

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