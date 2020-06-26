Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Türkiye, dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'ya maske yardımında bulundu.

Muhammed Emin Canik   | 26.06.2020
Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Buenos Aires

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği
Balkanlar'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı
DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4 milyonu aştı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

DSÖ: Kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı