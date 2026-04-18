Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ateşkes sonrası dönemi görüştü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam Lübnan'da ateşkes sonrası dönem ve İsrail ile doğrudan müzakereler konusunu değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı’nda Başbakan Selam'ı kabul etti.

Lübnan'daki güvenlik ve diplomatik gelişmeleri değerlendiren Avn ile Selam, ateşkes sonrası dönemi ve ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Avn'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği temaslar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Nevvaf Selam, Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakerelere hazır olma durumunu, Beyrut'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve silahların devlet tekeline alınması yönündeki Bakanlar Kurulu kararının takibini masaya yatırdıklarını aktardı.

Ateşkesin ardından yerinden edilen Lübnanlıların evlerine güvenli şekilde dönebilmesini umduğunu belirten Selam, yerinden edilenlerin dönüşünü destekleyeceklerini ifade etti.

Selam, hasar gören köprülerin onarılması, kapalı kalan yolların açılması, dönüşün güvenli ve mümkün olduğu bölgelerde temel ihtiyaçların sağlanması gibi gerekli yardımların sağlanacağına dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasındaki süreli ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında Trump'ın duyurduğu 10 günlük ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Ateşkes, Lübnanlı ve İsrailli büyükelçilerin ABD'nin ev sahipliğinde doğrudan müzakerelere hazırlık amacıyla gerçekleştirdiği toplantıdan birkaç gün sonra açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.