Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayın, Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ihtiyaç sahibi aileler için gönderdiği 730 tonluk insan yardım malzemesini taşıyan gemi, başkent Beyrut'a ulaştı.

Türkiye'den, Lübnan'da savaş nedeniyle yerinden edilenlere 730 tonluk insani yardım Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayın, Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ihtiyaç sahibi aileler için gönderdiği 730 tonluk insan yardım malzemesini taşıyan gemi, başkent Beyrut'a ulaştı.

AFAD ve Türk Kızılay katkılarıyla hazırlanan 730 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Beyrut Limanı'na yanaştı.

Yardımlar arasında 7 bin 200 çadırın yanı sıra gıda ve barınma malzemeleri ve hijyen kolileri yer aldı.

Türkiye'den gönderilen yardımların, Lübnan Yüksek Yardım Komitesine teslim edilerek, yerinden edilen ailelere kısa sürede ulaştırılması planlanıyor.

Beyrut Limanı'nda düzenlen karşılama törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ile Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Bassam Nabulsi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Lütem, Lübnan'ın İsrail saldırıları altında zor günler geçirdiğini, ülke içinde 1 milyonundan fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Lütem, "Ülkemiz daha önce de (Lübnan'a) 2024'te çok büyük miktarlarda insani yardım göndermişti. Bu defa da çok büyük bir yardım sağlamış bulunuyoruz. AFAD, Kızılay, Lübnan buradaki makamlarına teslim edilmek üzere 7 bin 200 çadır gönderdiler. 10 binden fazla yiyecek kolisi, 28 bin battaniye, bin de hijyen kolisi." dedi.

Yerlerinden edilmiş kişilerin her tür yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Lütem, "Ülkemiz Lübnan'la olan kardeşlik, dostluk ilişkisi çerçevesinde daha önceki gibi yardımları bu defa da gönderdi." ifadesini kullandı.

Yardımların Lübnan makamlarına teslim edileceğini kaydeden Lütem, "Ülkemiz biliyorsunuz insani yardım konusunda dünya lideri. Milli gelire göre ölçüldüğünde Türkiye'den daha cömert bir ülke dünyada yok." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye teşekkür

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Seyyid de Türkiye'den gönderilen insani yardımlar dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine teşekkür ederek, yardımların yerinden edilen aileler için hayati önem taşıdığını belirtti.

Seyyid, İsrail saldırıları nedeniyle ülkede yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini, bunun da nüfusun yaklaşık yüzde 20’sine denk geldiğini ifade etti.

Yerinden edilenlerin bir kısmının barınma merkezlerinde bulunduğunu ancak büyük çoğunluğunun bu merkezlerin dışında yaşadığını aktaran Bakan, bu kişilerin gıda ve barınma başta olmak üzere acil yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Seyyid, Türkiye'den gönderilen yardımlar arasında yer alan gıda kolileri ve çadırların, geçici barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türk halkına ve hükümetine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"Türkiye ihtiyaç duyduğumuz her konuda yanımızda duruyor"

Lübnan İdari Kalkınma Bakanı Mekki de gönderilen insani yardımlar dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine teşekkür ederek, bu desteklerin hem insani hem de siyasi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mekki, son bir haftada Türkiye'den ikinci yardım gemisinin Lübnan'a ulaştığına dikkati çekerek, "Türk halkı ve hükümeti, insani alanda ilk günden itibaren çağrımıza yanıt veren taraflardan oldu. Türkiye ihtiyaç duyduğumuz her konuda yanımızda duruyor." dedi.

Gönderilen yardımlar arasında yer alan çadırların önemine vurgu yapan Mekki, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve yıkım karşısında bu çadırların yerinden edilen ailelerin yeniden güneyde tutunabilmesi açısından "büyük bir sembolik" değer taşıdığını ifade etti.

Mekki, Türkiye'nin desteğinin yalnızca insani yardımlarla sınırlı olmadığını ve Lübnan'ın "haklı ve meşru" tutumuna siyasi düzeyde de destek verdiğini söyledi.