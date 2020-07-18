Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Diyab: İstifa etmeyeceğim

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkeyi uzun sürecek yönetim boşluğuna sürüklememek için istifa etmeyeceğini söyledi.

Mahmut Geldi   | 18.07.2020
Lübnan Başbakanı Diyab: İstifa etmeyeceğim

Beyrut

Diyab Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'yi ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Diyab, "İstifa etmeyeceğim. İstifa etmem halinde bir alternatif olmayacağından, uzun süreli bir boşluk oluşacak. Bu da Lübnanlılara karşı suç sayılır." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hükümet olarak birtakım reformları hayata geçirdiklerini belirten Diyab, ancak Lübnanlıların bunun sonuçlarını henüz hissetmeye başlamadığını vurguladı.

Hükümete yönelik "Hizbullah'ın hükümeti" nitelemesini de reddeden Diyab, bu tür eleştirilerin hükümete değil, ülkeye ve halka zarar verdiğini savundu.

İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik ihlallerini her gün yinelediğini belirten Diyab, Lübnan'ın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Lübnan'da tüm siyasi tarafların yer alacağı bir diyalog sürecine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Diyab, "Lübnan, doğu ile batı arasında köprü görevini görüyor. Dolayısıyla diyalog süreci de buna buna odaklanmalıdır." diye konuştu.

Ülkedeki son durum

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine talip olmaması yüzünden, Hizbullah örgütü ile siyasi müttefikleri eski Eğitim Bakanı Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Başbakan Diyab ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını açıklamıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkede 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Venezuela'ya 'tıbbi yardım' desteği
İngiltere'de insanda ilk denemeleri başarılı olan Kovid-19 aşısında 'yeni aşamaya' geçildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 224 bini geçti
Kazakistan Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Diyab: İstifa etmeyeceğim

Lübnan Başbakanı Diyab: İstifa etmeyeceğim

Lübnan Merkez Bankası ekonomik krize karşı bankaları yeniden yapılandıracak

Lübnan'da 'ruhsatsız İran ilaçlarının piyasaya sürüldüğü' tartışmaları siyasi mi?

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı