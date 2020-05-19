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Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da Kovid-19'la mücadele önlemleri iki hafta daha uzatıldı

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri 7 Haziran'a kadar uzattı.

Mahmut Geldi   | 19.05.2020
Lübnan'da Kovid-19'la mücadele önlemleri iki hafta daha uzatıldı

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri 7 Haziran'a kadar uzatıldı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri ve bu çerçevede mart ayından bu yana uygulanan tedbirleri görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen ve pazar günü sona ermesi beklenen seferberlik kararının iki hafta daha uzatıldığı belirtildi.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de basına yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarında artış görüldüğüne ve tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Abdussamed salgın riskinin sürmesi nedeniyle halihazırda spor müsabakalarını başlatma yönünde herhangi bir kararın söz konusu olmadığını ifade etti.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 954, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 26 olarak açıklamıştı.

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