Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi.

Bayram Altuğ   | 19.05.2020
73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hesap verebilirliği" herkesten daha fazla istediklerini belirterek, "DSÖ şu an elindeki her türlü araçla salgına karşı savaş vermeye odaklandı. Odak noktamız hayatlar kurtarmak. Günün sonunda önemli olan şey hayattır." dedi.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) sona erdi.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle düzenlenen ve en kısa süreli asamble olma özelliği taşıyan 73'üncü buluşmaya, salgının küresel çapta ele alınışı ve DSÖ'nün pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararı damga vurdu.

Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, Örgütün salgın sürecindeki sorumluluğuna ilişkin "hesap verebilirliği" herkesten daha fazla istediklerini ifade etti.

Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamalarına yanıt vermezken, DSÖ'ye yönelik "tavsiyeleri" ciddiye alacaklarını söyledi.

"Odak noktamız hayat kurtarmak"

DSÖ'nün şu an elindeki her türlü araçla salgına karşı savaş vermeye odaklandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Odak noktamız hayatlar kurtarmak. Günün sonunda önemli olan şey hayattır." diye konuştu.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan asamblede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 140'tan fazla ülkenin sunduğu tasarı bugün ele alınmıştı.

ABD dahil hiçbir ülkenin itiraz etmediği tasarıda, salgına karşı küresel çapta alınan önlemlerin, "bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirmeye" tabi tutulmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuşma yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti
Klopp, sosyal mesafeye uyulduğu sürece futbolcuların güvende olacağına inanıyor
Lübnan'da Kovid-19'la mücadele önlemleri iki hafta daha uzatıldı
73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

Benzer haberler

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti

73. Dünya Sağlık Asamblesi sona erdi

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

AB'den trilyon avroluk kurtarma fonu hazırlığı

AB'den trilyon avroluk kurtarma fonu hazırlığı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 22 olarak güncellendi
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı