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Dünya

Lübnan'ın birçok kentinde ekonomik kriz protesto edildi

Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere birçok kentte ekonomik kriz ve hayat pahalılığını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Çağrı Koşak   | 24.04.2020
Lübnan'ın birçok kentinde ekonomik kriz protesto edildi Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Merkez Bankasının önünde toplanan göstericiler, ülkede kötüye giden yaşam koşullarına ve döviz krizine tepki gösterdi.

Ülkenin güneyinde yer alan Sidon kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 gösterici yaralandı, birçok kişi de gözaltına alındı.

Doğudaki Beka vilayetinin Talebiye kentinde ise yolu kapatan göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılırken, 3 gösterici yaralandı.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "kalabalık alanlardan uzak durun" uyarılarına rağmen ülkedeki mali krize yönelik protestolar devam ediyor.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da kara borsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

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