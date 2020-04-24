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Dünya

Kazakistan'daki 161 Türk vatandaşı Türkiye'ye hareket etti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sınırların kapatılmasının ardından Kazakistan'da kalan Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenlendi.

Aliia Raimbekova   | 24.04.2020
Kazakistan'daki 161 Türk vatandaşı Türkiye'ye hareket etti

Astana

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Almatı'dan ve Nur-Sultan'daki havalimanlarında toplam 161 yolcuyu alarak Türkiye'ye haraket etti.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kazakistan'da geçici olarak bulunan ve Kovid-19 nedeniyle mahsur kalan 161 vatandaşın Almatı'dan ve Nur-Sultan'dan Türkiye'ye uğurlandığı belirtildi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, büyükelçiliğe gelen başvurular temelinde gerekli yolcu listelerini hazırladıklarını söyledi.

Ekici, Türklerin karantina altındaki Nur-Sultan ve Almatı şehirlerinden sorunsuz şekilde havalimanlarına giderek uçağa binebilmeleri için gerekli izinlerin verilmesi için Kazak makamlarıyla devamlı temas halinde olduklarına dikkati çekti.

Vatandaşlar için yolculuk süresince ve Türkiye'ye varışlarında gerekli sıhhi önlemlerin alınacağını dile getiren Ekici, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ülkemize güven içinde dönmelerini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ekici, Kazakistan'da kalan Türk vatandaşlarına yönelik geçen haftalarda alınan özel izinlerle Nur-Sultan, Almatı, Aktau ve Atırau şehirlerinden bazı seferler gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bugünkü seferle Türkiye'ye dönenlerden Ahmet Karabuğa, Türk diplomatların destekleriyle dönüş işlemleri tamamladığına işaret ederek, "Ailem Türkiye'de. Salgını vatanımızda daha rahat atlatacağımızı düşünüyorum. Devletimizin bizim için yaptıklarından memnunum ve bu çalışma devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

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