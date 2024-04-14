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Dünya

Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını hedef aldı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını bildirdi.

İdiris Okuduci  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını hedef aldı

Beyrut

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Keyla askeri üssündeki hava ve füze savunma karargahının vurulduğu belirtildi.

Saldırıda onlarca katyuşa füzesinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının, Lübnan'ın güneyi ya da Suriye üzerinden mi gerçekleştirildiğine dair detaylı bilgi verilmedi.

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