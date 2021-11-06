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Dünya

Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Gününde gösteri düzenleyerek, ülkelerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü politikalar uygulaması çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci   | 06.11.2021
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü Fotoğraf: Zuhal Demirci - AA

İngiltere

Finsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve "İklim değişikliği için harekete geçin”, "Gelecek talep ediyoruz" yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) çevre için daha etkili kararlar alınmasını istedi.

Protestoculardan iklim aktivisti Suzan, burada yaptığı konuşmada, zenginlerin doğaya daha çok zarar verdiğini belirterek, hükümetlerin onları yüksek vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Farklı meslek grubu örgütlerinin destek verdiği gösteriye katılan itfaiyeci James de meslektaşlarının yangın gibi acil durumlara müdahale ettiğini belirterek, iklim krizinin de acil bir durum olduğunun ve hükümetlerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gösteriye katılan Filistin destekçileri ve Ultra Ortodoks Yahudiler de "İsrail terör devletidir" yazılı pankartlar taşıyarak, bu ülkeyi protesto etti.

Protestoculardan bazıları da Ultra Ortodoks Yahudileri alkışlayarak destek verdi.


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