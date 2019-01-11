'City of London' Suu Çi'ye verdiği nişanı geri alıyor

LONDRA

Londra'nın finans merkezi City of London, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'ye 2017'de verilen Özgürlük Nişanı'nı geri almak için harekete geçti.

City Of London Belediye Meclisinin dün gece yapılan oylamayla Suu Çi'ye 2017 verilen Özgürlük Nişanı'nı geri alma sürecini başlattığı bildirildi.

Meclis üyesi Munsur Ali'nin verdiği teklifle başlayan sürecin tamamlanması halinde, City of London tarihinde ilk kez bu nişanı verdiği kişiden geri almış olacak.

Oylanan teklifte nişanın geri alınma gerekçesi olarak Suu Çi'nin Myanmar'da "gerçekleşen soykırımı tanımaması ve buna karşı sesini yükseltmemesi" gösterildi.

City of London'ın genellikle devlet başkanlarına verdiği nişanın sahipleri arasında Başpiskopos Desmond Tutu ve İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill gibi isimler de yer alıyor.

City of London'dan yapılan açıklamada, Suu Çi'nin de başlatılan süreçten haberdar edileceği ve kendisinden bir yanıt beklendiği bildirildi. City of London'ın Suu Çi'den gelecek yanıtı da değerlendirerek nihai kararını vereceği kaydedildi.

City of London, başkent Londra bünyesinde özel statülü bir belediye alanı niteliğinde. Kentin tarihi finans merkezi olma özelliğinden gelen statüsü, İngiliz demokrasisinin temel tarihi belgesi niteliğindeki Magna Carta'da da yer alıyor.

İngiltere'de 2017 sonunda Oxford kenti Suu Çi'ye verdiği benzer nitelikteki nişanı geri almıştı.



