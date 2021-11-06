Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Köln'de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

Almanya'nın Köln kentinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birliğiyle hazırlanan Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı.

Mesut Zeyrek   | 06.11.2021
Köln'de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Köln YEE ofisindeki serginin açılışında Max Höfler Quartett mini konser verdi.

Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth, buradaki konuşmasında, İstanbul-Köln arasında faaliyetlerle beraber kültür köprüsü kurduklarını söyledi.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, amaçlarının sosyal bağları artırarak toplumları birbirine yakınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Bulut, düzenledikleri sergilerle ilgili şunları söyledi:

"Köln Belediyesinin de desteğini alan sergiler, her yıl Türk ve Alman sanatçıların bir araya gelmesiyle çeşitli konu ve tasarımlar çerçevesinde oluşuyor. Köln ve İstanbul’dan birbirinden özel karelerle Türk ve Alman sanatçıların ortaya çıkardığı sergi, Türk ve Alman dostluǧunu sanat alanında güçlendirmeyi hedefliyor. Sergi ile Köln ve İstanbul nezdinde toplumlar arası bağ kuran enstitü ve kardeş şehir derneği, bu iş birliği ile ayrışmalara karşı toplumların birleştiren unsurlarını ön plana çıkarıyor. Sanat alanında sosyal bağların oluşumunu artıran iki kurum, Türk-Alman kültür-sanat ilişkilerine süreklilik kazandırmakta ve fotoğrafçılık sanatına yeni bir perspektif katıyor."

Bulut, Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen'e üzerinde İstanbul’un Ortaköy Camisi ve Köln Katedralinin Türk ve Alman desenleriyle bağlandığı kahve fincanı hediye etti.

Sergi 5 Aralık 2021 tarihine kadar hafta içi her gün 11.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

Köln'de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

Köln'de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

Bosna Hersek'teki öğrencilere Türk el sanatları öğretildi

Çağları aşan Yunus Emre'nin dizeleri Arjantin'de bestelendi

Yunus Emre Enstitüsü, Meksikalı müzikseverleri Türkçe konserde bir araya getirdi

Yunus Emre Enstitüsü, Meksikalı müzikseverleri Türkçe konserde bir araya getirdi
Ürdünlü öğrenciler seçmeli ders olarak Fransızca yerine Türkçeyi tercih ediyor

Ürdünlü öğrenciler seçmeli ders olarak Fransızca yerine Türkçeyi tercih ediyor