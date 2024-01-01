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Dünya

Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Behlül Çetinkaya  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni yapıldı

Londra

Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat, performans sanatçısı ve okulların bando takımları katıldı.

Renkli gösterilere sahne olan kortejde ayrıca farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar yer aldı. Geçit töreninde kros motosikletleri akrobasi gösterileri yaptı.

Kortej Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.

Tören, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bakanlıklar gibi binaların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde sona erdi. Korteje katılan gruplar, burada kurulan tribünler önünde son gösterilerini yaptı.

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