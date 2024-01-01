Hamas: Gazze halkının göçe zorlanması gerçekleşmeyecek bir hayaldir
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrailli bazı siyasetçilerin Gazze Şeridi'ndeki halkın göçe zorlanmasına destek veren açıklamalarını "gerçekleşmeyecek bir hayal" olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.
Gazze/Kudüs/Londra
Hamas, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Filistin halkının yerinden edilmesiyle ilgili işgal hükümeti liderlerinin açıklamalarının sonuncusu Bakan Ben Gvir'in halkımızın Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesi ve burada Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin konuşmasıydı. Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir." denildi.
İsrailli bakanların söylemlerini "faşizan" olarak değerlendiren Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) "savaş suçu sayılan bu faşist tutum karşısında uluslararası hukukun araçlarını harekete geçirme ve işgalci yapının liderlerini çocuklara ve savunmasız sivillere karşı devam eden suçlarından sorumlu tutma" çağrısı yaptı.
İngiltere'deki Filistinli Büyükelçiden Tony Blair'in Gazzeli mülteci alımına arabuluculuk edeceği haberlerine tepki
Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, X'ten yaptığı açıklamada, Blair'in geçen hafta İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bazı İsrailli yetkililerle görüştüğüne ilişkin haberler olduğunu ifade etti.
Paylaşımında, "Gönüllü göç adı altında Filistinlilerin ana yurdundan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi ve etnik temizlik uygulanmasında (Blair'in) İsrail'e yardım etme rolü üstlendiği bildirildi." ifadelerini kullanan Zomlot, İngiliz hükümetine uyarıda bulundu.
Zomlot, "İngiltere hükümetini, hiçbir İngiliz'in, hiçbir şekilde İsrail'in insanlığa karşı devam eden suçlarında yer almamasını sağlamaya çağırıyoruz. Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.
İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediklerini duyurdu
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.
Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.
İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." dedi.
İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin "gönüllü göç" ettirilmesini istedi.
Smotrich, "Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi" önerisinde bulunurken, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı" iddiasında bulundu.
Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede "Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması" çağrısı yaptı.
Smotrich, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını" söyleyerek "Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini" istemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.