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Dünya

Litvanya'da bir Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğinde bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Mehmet Alaca   | 01.12.2022
Litvanya'da bir Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Ankara

LRT'de yer alan habere göre, Rusya Büyükelçiliği çalışanlarından biri Dışişlerine Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinde gerekçe ise "diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetler" olarak gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişinin 5 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında şubatta başlayan savaştan bu yana 4'üncü kez böyle bir karar alındığı belirtildi.


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