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Dünya

Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı

Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 02.05.2022
Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Binlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bayram namazını Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkililerinin katılımıyla kıldı.

Libyalı erkeklerin çoğu bayramda pantolon, uzun gömlek ve hafif ceket ya da yelekten oluşan yerel dilde "zıbın" adı verilen 3 parçalı geleneksel kıyafetlerini giydi.

Bayram namazında Libya'nın istikrarı için dualar edildi.

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