Libyalılar bayram namazını geleneksel kıyafetleriyle kıldı
Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.
Trablus
Binlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bayram namazını Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkililerinin katılımıyla kıldı.
Libyalı erkeklerin çoğu bayramda pantolon, uzun gömlek ve hafif ceket ya da yelekten oluşan yerel dilde "zıbın" adı verilen 3 parçalı geleneksel kıyafetlerini giydi.
Bayram namazında Libya'nın istikrarı için dualar edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.