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Dünya

Amerika Diyanet Merkezi'nde Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'nin başkenti Washington bölgesinde yaşayan binlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kıldıkları Ramazan Bayram namazının ardından coşkuyla bayramlaştı.

Hakan Çopur   | 02.05.2022
Amerika Diyanet Merkezi'nde Ramazan Bayramı coşkusu Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi, bu yıl da Washington, Virginia ve Maryland bölgesinde yaşayan Türk ve Amerikalı farklı milletlerden çok sayıda Müslüman'ın bayramda buluşma noktası oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren DCA'ya gelmeye başlayan Müslümanlar, caminin içi ve avlusunun yanı sıra merkezin büyük bahçesinin de tamamını doldurdu.

Bayram namazının ardından tekbirler getirilerek tüm dünyadaki Müslümanlar için hep birlikte dua edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da bayram namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti, çevresindekilerle tek tek bayramlaştı.

Namazın ardından Türkler ve farklı milletlere mensup Amerikalı Müslümanlar birbirlerine sarılarak bayramlaşırken merkezin bahçesinde kurulan stantlarda cemaate kahvaltı ikram edildi.

ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan DCA'in bahçesini dolduran binlerce kişi bayram coşkusunu paylaşırken çocuklar da kendileri için kurulan oyun alanlarında oyunlar oynadı.

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