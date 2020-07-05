Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Enes Canlı   | 05.07.2020
Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Tarblus

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Libya hükümeti henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 331 oldu
Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemlerini belirledi
İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 388 bini geçti

Benzer haberler

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Türkiye'nin Libya ekonomisindeki payı yüzde 30 seviyelerine çıkacak

Mısır'da muhalif aktivist Ahmed Duma'ya 15 yıl hapis cezası onandı

İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden 'rahatsız'

İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden 'rahatsız'
Tarih Mısır darbesinin planlayıcılarını unutmayacak, yargılayacaktır

Tarih Mısır darbesinin planlayıcılarını unutmayacak, yargılayacaktır
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları arttı