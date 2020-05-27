Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.
Tunus
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.
Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.