Euro
7.37
Dolar
6.73
BIST 100
103,024.30
Altın
1,712.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 27.05.2020
Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı
Bakan Koca koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı andı
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayısı arttı

Benzer haberler

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said Libya'yı görüştü

Libya Ordusu çekilen paralı askerlerin görüntülerini yayınladı

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayısı arttı

Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi

Libya ordusu 15 Hafter milisini ele geçirdi
Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

AFRICOM'dan Libya'da Rusya'nın varlığına dair uyarı

AFRICOM'dan Libya'da Rusya'nın varlığına dair uyarı