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Dünya

Libya'da UMH, Hafter milislerine ait askeri araç konvoyunu vurdu

BM tarafından tanınan Libya UMH, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislere ait askeri araç konvoyunu hedef aldığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 09.04.2020
Libya'da UMH, Hafter milislerine ait askeri araç konvoyunu vurdu

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri araç konvoyunu hedef aldığını duyurdu.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 2 zırhlı aracın da bulunduğu konvoyu, başkent Trablus'un güneyinde Terhune ve Beni Velid kentlerini birbirine bağlayan yolda seyrederken vurduğu belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

UMH dün de Mısır'dan Hafter'e bağlı milislere askeri ikmal malzemesi taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.

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