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Dünya

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden Hafter mevzilerine saldırı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin okul yurdu saldırısına karşılık Hafter mevzilerini hedef aldı.

Hacer Başer   | 05.01.2020
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden Hafter mevzilerine saldırı

Trablus

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin, darbeci General Halife Hafter güçlerinin okul yurdu saldırısına karşılık Hafter mevzilerini hedef aldıkları bildirildi.

UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, ordu güçlerinin başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısında bulunan Ulusal Hava Üssü'ndeki Hafter mevzilerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Askeri unsurların, bir mühimmat deposu ile paralı asker topluluklarını hedef aldığını aktaran Kanunu, saldırının, Hafter güçlerinin askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kanunu, "Savaş suçlusu ve destekçilerine, sahadaki cevabımız çok sert olacak diyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter güçleri, Ulusal Hava Üssü'nü hava saldırılarını düzenlediği merkez olarak kullanıyor.

Darbeci general Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.


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