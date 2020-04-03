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Dünya, Koronavirüs

Libya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Libya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 03.04.2020
Libya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Libya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bildirildi.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi yaptığı açıklamada, vefat eden 85 yaşında bir kadına yapılan testin pozitif çıktığı duyuruldu.

Resmi verilere göre, ilk ölüm vakasının yaşandığı ülkede 11 koronavirüs vakası bulunuyor.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı perşembe akşamı yaptığı açıklamada, 6 yeni ölüm ile ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlık bülteninde, yeni 86 vakayla birlikte ülkede koronavirüs vaka sayısının 865'e ulaştığı kaydedildi.

İlk koronavirüs vakasının 14 Şubat'ta duyurulduğu Mısır'da çeşitli önlemlerin yanı sıra kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Fas

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüsten ölüm kaydedilmediği ülkede 66 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 708'e ulaştı.

Bakanlık hastalardan 4'ünün daha iyileştiğini duyurdu. Bugüne kadar toplam 31 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Fas'ta ilk koronavirüs vakası 3 Mart'ta duyurulmuştu.

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