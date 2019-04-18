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Dünya

'Libya'da Hafter'in Trablus'u ele geçirmesi imkansız'

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, "Ulusal Mutabakat Hükümeti oldukça etkin ve güçlü. Bu nedenle Trablus'un düşmesi imkansız" dedi.

Mehmet Alaca,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 18.04.2019
'Libya'da Hafter'in Trablus'u ele geçirmesi imkansız'

Ankara

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmesinin imkansız olduğunu savunarak, "Ulusal Mutabakat Hükümeti oldukça etkin ve güçlü. Bu nedenle Trablus'un düşmesi imkansız." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Sudan ve Libya’da Darbe/Değişim" paneli düzenlendi.

Panele, Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdürü Mehmet Fatih Ak, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdulkadir ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani konuşmacı olarak katıldı.

Abdulkadir, ülkesinin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Arap Baharı'ndan sonra Türkiye ve dünya ülkeleri 22 yıl boyunca devam eden Kaddafi diktatörlüğünün sonlandırılmasına destek verdi. Bir diktatör silindi ancak yeni bir diktatör, General Hafter ortaya çıktı." diye konuştu.

General Hafter'in Libya'nın doğusundaki terörist gruplardan aldığı destekle gücünü pekiştirdiğini belirten Abdulkadir, "Hafter, özellikle de bazı ülkelerin medya ve para desteğini alarak bölgede kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hafter'in yaklaşık iki haftadır Trablus'a saldırdığını ancak kenti ele geçirmesinin imkansız olduğunu savunan Abdulkadir, "Ulusal Mutabakat Hükümeti oldukça etkin ve güçlü. Bu nedenle Trablus'un düşmesi imkansız." dedi.

Abdulkadir, Birleşmiş Milletlerin (BM) bütün süreçte oldukça kötü bir performans sergilediği değerlendirmesinde bulunarak, "BM, Filistin, Irak, Suriye, Ruanda ve Yemen gibi müdahil olduğu çatışma bölgelerinde kendi çıkarını düşündüğü için çözüm geliştiremedi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Libya'daki darbe girişimi konusundaki tutumunu çok değerli gördüklerini vurgulayan Abdulkadir, "Türkiye'nin Libya içindeki bütün kesimlere aynı mesafede durduğunu bilmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sudan'da geçiş sürecinde hükümet teknokratlardan oluşacak"

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Kordofani de Sudan'da silahlı kuvvetlerin halkın taleplerine kayıtsız kalmayarak yönetime el koyduğunu söyledi.

Ülkede değişimin kansız gerçekleştiğini belirten Kordofani, şunları kaydetti:

"Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah El-Burhan göreve gelir gelmez sokağa çıkma yasağını kaldırdı ve insan haklarına riayet edeceğini söyledi. Halkın farklı kesimleri ve STK'lerle diyalog geliştireceğini belirtti. Ayrıca yakın zamanda sivil hükümet kurulacağını duyurdu."

Ülkede geçiş sürecinin yaklaşık iki yıl olmasını beklediklerini dile getiren Kordofani, "Geçiş sürecinde teknokratlardan oluşan bir hükümet kurulacak. Siyasi partilerin çalışmasına imkan sağlanarak seçim atmosferi oluşturulacak ve sonra cumhurbaşkanlığı dahil tüm yönetim sivillere devredilecek." dedi.

Kordofani, Türkiye'nin Sudan'da yaşananlar karşısında Sudan halkının yanında olduğuna işaret ederek, "Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye bu süreçte Sudan halkının tercihlerine saygı gösteren açıklamalar yaptı." şeklinde konuştu.

Kordofani, "Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler devam edecektir. Türkiye ile yapılan tüm anlaşmalar ve protokollere bağlıyız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Sudan halkının yanında duracak"

Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Ak ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan'da geçiş sürecinin ulusal uzlaşı temelinde ve barışçıl şekilde gerçekleşmesi gerektiği yönündeki sözlerini hatırlattı.

Sudan'ın bir an önce istikrara kavuşmasını umduklarını belirten Ak, "Sudan'daki tarafların olgunluğu ve şiddete başvurmamaları çok önemli. Bu durum kaosun oluşmasını engelledi." şeklinde konuştu.

Ak, Sudan ile son yıllarda kapsamlı bir ilişki geliştirildiğine değinerek, "Türkiye, Sudan halkının yanında durmaya devam edecek ve sürecin iyi sonuçlanması için desteğini sürdürecek." dedi.

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