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Dünya, Libya

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'e istifasını sundu.

Mehmet Nuri Uçar   | 13.09.2020
Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

İstanbul

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu.

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

İstifa değerlendirilmek üzere meclise sunulacak

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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