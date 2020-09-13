Euro
8.87
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milisler tarafından ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Gülşen Topçu   | 13.09.2020
Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü

Trablus

Libya El-Ahrar kanalı, Bingazi ve Merc kentlerinde dün sokaklara çıkan göstericilerin başta elektrik kesintileri olmak üzere yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto ettiğini aktardı. 

Kanalın, Libya Suç İzleme Örgütünden naklettiği bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bingazi'deki gösterilerde can kaybı yaşanmadı 

Bingazi kentinde yaşanan gösterilerde ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

"February" kanalı ise Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin açıklamalarına dayandırdığı haberde, Bingazi'de gece gösteri yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

"February" kanalı, dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli

Benzer haberler

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Libya'daki protestolarda Hafter milisleri göstericilere ateş açtı: 1 ölü

Belarus’taki protestolarda 400'den fazla kişi gözaltına alındı

İsveç Hristiyan Birliği'nden Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarına kınama

İsveç Hristiyan Birliği'nden Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarına kınama
Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protestolarında 250 gözaltı

Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protestolarında 250 gözaltı
ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu

ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu