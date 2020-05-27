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Dünya, Libya

Libya'da Hafter saflarındaki paralı askerlerin çoğu Beni Velid'i terk etti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin yüzde 90'ından fazlasının güneye doğru çekildiği bildirildi.

Mustapha Dalaa,Gülşen Topçu   | 27.05.2020
Libya'da Hafter saflarındaki paralı askerlerin çoğu Beni Velid'i terk etti

İstanbul

Libya'nın kuzeybatısındaki Beni Velid kenti Belediye Başkanı Salim Nevir, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin yüzde 90'ından fazlasının güneye doğru çekildiğini söyledi.

Libya El-Ahrar televizyonuna konuşan Nevir, Beni Velid'deki paralı askerlerin yüzde 90'dan fazlasının büyük bir konvoy halinde kenti terk ettiğini belirtti.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki askeri konvoyun şehirden ayrılarak güneye doğru hareket ettiğini kaydeden Nevir, Beni Velid Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerinin konvoyla taşınıp taşınmadığının henüz netleşmediğini ifade etti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, başkentten çekilen paralı askerleri tahliye etmek için Beni Velid Havalimanı'na son 24 saatte 15 askeri kargo uçağının indiğini bildirmişti.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyini milislerden arındırmaya devam ediyor.




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