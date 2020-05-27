Malezya'da iyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek
Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs tespit edilip hastanede tedavi edilenlerin iyileştikten hemen sonra bırakılmayacağını, 14 gün sonra taburcu edileceğini açıkladı.
Kuala Lumpur
Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, basın açıklamasında, bugüne kadar Kovid-19 hastalarına uygulanan protokolü değiştirmeye karar verdiklerini belirterek "Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre hastaların iyileştikten 14 gün sonra virüs bulaştırma ihtimali sıfır. Bu sebeple hastalarımızı iyileştikten sonra 2 hafta bekleteceğiz." dedi.
Ramazan Bayramı sonrası ev ziyaretlerinin de ülke genelinde artabileceğine dikkati çeken Nur Hişam, taburcu edilen Kovid-19 vakalarının bu ziyaretlerde bulunması halinde virüs bulaştırma riski taşıyabileceğini ifade etti.
Malezya'da toplam Kovid-19 vakası 7 bin 604 olurken, ölenlerin sayısı 115, iyileşenlerin sayısı 6 bin 41 olarak açıklandı.
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