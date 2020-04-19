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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 10 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un doğusuna Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 10 kişi yaralandı.

Gülşen Topçu   | 19.04.2020
Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 10 kişi yaralandı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezince yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, Arrade bölgesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter milislerinin, verilen kayıpları telafi amacıyla düzenlediği saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.

Hükümet güçleri, bugün başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için Hafter milislerine karşı operasyon başlatmış, 102 milisi esir almıştı.

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