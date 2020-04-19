Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 10 kişi yaralandı

Trablus
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezince yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, Arrade bölgesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter milislerinin, verilen kayıpları telafi amacıyla düzenlediği saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.
Hükümet güçleri, bugün başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için Hafter milislerine karşı operasyon başlatmış, 102 milisi esir almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.