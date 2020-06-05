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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'deki bir hastanede 106 ceset bulundu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

Mücahit Aydemir   | 05.06.2020
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'deki bir hastanede 106 ceset bulundu

Ankara

Libya ordusunun ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtardığı Terhune kentindeki bir hastanede aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillere ait 106 ceset bulundu. 

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu sivillerin infaz edildiklerinin anlaşıldığı ifade edildi. 

Basın Ofisinin paylaştığı görüntülerde hastanenin salon ve odalarında çok sayıda ceset torbasının bulunması dikkati çekti. 

Bazı cesetler tanınmaz halde 

Öte yandan Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtti. 

Bazı cesetlerin tanınmaz olduğunu aktaran Haşimi, savaş suçlarının yerel ve uluslararası bütün kanunları ihlal ettiğini vurguladı.

Libya'daki yetkili makamlardan ise henüz olayın ayrıntıları ve sorumluları hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. 

Hafter milislerini dün Trablus il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune'de kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü "Kaniyat" birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı gruplar arasında en güçlüsü olarak görülüyordu. 

Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyordu. 

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