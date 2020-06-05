Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 357 artarak 40 bin 261'e yükseldi.

Hasan Esen   | 05.06.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 357 artarak 40 bin 261'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 261'e çıktı. Vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e yükseldi.

Son 24 saatte 207 bin 231 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 214 bin 277'ye çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti. 

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

İngiltere'de 'karantina düzenlemesi' yargıya taşınıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti

AB- İngiltere müzakerelerinde ilerleme sağlanamadı

AB- İngiltere müzakerelerinde ilerleme sağlanamadı
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak

AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
Bakan Yardımcısı Çam: Turizm faaliyetlerini artırarak kaldığımız yerden devam edeceğiz

Bakan Yardımcısı Çam: Turizm faaliyetlerini artırarak kaldığımız yerden devam edeceğiz