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Dünya

Japonya'da yıllık yenidoğan sayısı ilk kez 900 binin altına indi

Japonya'da geçen yıl doğan bebek sayısı 865 bin seviyesine gerileyerek yeni bir düşüş rekoru kırdı.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.06.2020
Japonya'da yıllık yenidoğan sayısı ilk kez 900 binin altına indi

Tokyo

Japonya'da, hükümetin yayımladığı verilere göre, geçen yıl ülkedeki yenidoğan sayısı, 2018'e kıyasla 53 bin azaldı.

Yeni bebek sayısı, 1900 başlarından beri yıllık ilk kez 900 binin altına inerek yeni düşüş rekoru oldu.

Ülkedeki ölümlerin sayısı 2019'da, doğumları 515 bin geçerek, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemden beri ilk kez 1 milyon 381 bin seviyesine tırmandı.

Öte yandan Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının verilerine göre, doğurganlık hızı 1,36'ya geriledi.

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