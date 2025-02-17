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Dünya

Libya’nın başkenti Trablus'ta 17 Şubat Devrim kutlamaları büyük ilgi gördü

Libya'nın başkenti Trablus'un sembolik meydanı "Şehitler Meydanı"nda binlerce kişi 17 Şubat Devrimi'nin 14'ncü yıldönümünü kutladı.

Muhammed Semiz  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Libya’nın başkenti Trablus'ta 17 Şubat Devrim kutlamaları büyük ilgi gördü

Trablus

Şehitler Meydanı'nda 17 Şubat Devrimi kutlamaları için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti 17 ve 18 Şubat’ı resmi tatil ilan etti.

Libya bayraklarıyla meydanı dolduran binlerce kişi devrim marşları eşliğinde 17 Şubat Devrimi'ni öven sloganlar attı.

Libyalı gazeteci ve aktivist Vidad Avn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Libya halkının 17 Şubat Devrimi'nin 14. yıldönümünü kutladığını söyledi.

"17 Şubat aynı zamanda annelerin devrimi"

Libya için en öncelikli ihtiyacın yeni bir anayasa olduğunu kaydeden Avn, "Acilen genel seçimlerin yapılmasını istiyoruz. Aynı şekilde devlet kurumlarının ve iki hükümetin birleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı

Avn, 17 Şubat'ın aynı zamanda Libyalı annelerin de devrimi olduğunu ve evlatları için geleceğin daha iyi olacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

"Şehitler Meydanı özgür ve şerefli insanların meydanı"

Libyalı Muhammed Abdulkerim en-Nasır da (74), 17 Şubat Devrimi'nin gerçekleştiği gün Zaviye kentindeki Şehitler Meydanı'nda çıktıklarını ve hemen yanında 3 kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

"Libya halkını tebrik ediyorum, bu onların zaferidir. Burası (Trablus) Şehitler Meydanı, özgür ve şerefli insanların meydanı." diyen Nasır, Türkiye'nin Libya halkını maddi manevi her zaman desteklediğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Libya halkının yanında durduğu için teşekkür etti.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmaları kapsamında 17 Şubat 2011'de Libya'da başlayan devrim süreci, 8 ay 6 gün sonra 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona erdi.

17 Şubat'ta Bingazi'de barışçıl gösteriler düzenleyen eylemcilere Muammer Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Ancak bu müdahale gösterileri bitirmek yerine halkın öfkesini daha da alevlendirdi. Bu sırada ordu ve hükümetten halkın tarafına geçenler oldu.

Dönemin İçişleri Bakanı Abdulfettah Yunus, yaklaşık 3 bin kişiyle rejim saflarından ayrıldı ve devrime destek verdi. Bu gelişmenin ardından devrimciler kısa sürede Bingazi kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu duruma öfkelenen Kaddafi, birliklerini Bingazi'ye gönderdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Bingazi'de yanan ateş, ülkenin batısındaki Misrata, Zintan ve Zaviye kentlerine de sıçradı. Kaddafi, Fransa öncülüğündeki NATO'nun hava saldırıları nedeniyle Bingazi'ye giremedi. Kaddafi koltuğunu korumak için aylarca direndi. Zaviye kentine saldıran Kaddafi, Misrata'yı kuşatma altına aldı.

Kaddafi güçleri, başlangıçta devrimcilerin Trablus'a girmelerini engelliyordu. Ancak Misrata ve Zintan'daki kuşatmaya direnen diğer devrimci gruplar, Kaddafi'ye bağlı birliklerin dağılmasının başlangıcı oldu. Bu iki kentteki devrimci güçlerin, engelleri aşarak başkent kapılarına dayanmasının ardından, Trablus'u korumakla görevli Kaddafi birliklerinden bir tugay silah bırakarak saf değiştirdi.

Böylece başkent hızlı bir şekilde devrimcilerin kontrolüne geçti. Gelişmelerin ardından Kaddafi, Sirte'deki akrabalarının yanına gitti ancak devrimci gruplar peşini bırakmadı. Libya'yı 42 yıl demir yumrukla yöneten Kaddafi'nin 20 Ekim 2011'de öldürülmesinin ardından ülkede yaklaşık yarım asırlık bir dönem de sona ermiş oldu.

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