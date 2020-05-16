Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma derecesini belirlemek için kapsamlı saha taramasına başlanacağını duyurdu.
Trablus
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Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma derecesini belirlemek için kapsamlı saha taramasına başlanacağını duyurdu.
Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi Genel Müdürü Bedreddin en-Neccar, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, saha incelemesinin ilk olarak başkentteki 3 belediyede başlayacağını belirtti.
Pazar günü başlayacak ilk aşamanın Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma belediyelerini kapsayacağın ifade eden Neccar, inceleme sonrası alınan sonuçların, ilerleyen günlerde salgınla ilgili alınacak tedbirlerde yol gösterici olacağını kaydetti.
Saha incelemesiyle, virüsün hangi bölgede ne kadar yayıldığını tespit etmeyi amaçladıklarını belirten Neccar, ilerleyen zamanlarda diğer belediyelerde de söz konusu incelemelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.
Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin verilerine göre ülkede Kovid-19 kaynaklı 3 can kaybı ve 64 vaka bulunuyor.
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