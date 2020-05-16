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Dünya

Madagaskar'daki Türkler yurda dönmek üzere yola çıktı

Madagaskar'daki Türk vatandaşları,Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası seferlerin durdurulmasının ardından Türk Hava Yollarının özel seferiyle Türkiye'ye dönüyor.

Alaattin Doğru   | 16.05.2020
Madagaskar'daki Türkler yurda dönmek üzere yola çıktı

Dakar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Türk vatandaşlarının ramazanın son günlerini ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, başkentteki Uluslararası Ivato Havalimanı'ndan 31 yolcuyu alarak Tanzanya üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Uçak, yerel saatle 16.51'de havalandı.

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Büyükelçilik tarafından uçağa ellerinde Türk bayrakları ile uğurlandı.

Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi.

Yolculara uçağa binişlerine kadar eşlik eden Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurda dönüş için vatandaşların Büyükelçilik ile irtibata geçtiğini ve hepsinin bu uçuşla döndüğünü belirtti.

Büyükelçi Bakkalbaşı, gerekli yönlendirmelerde bulunarak havaalanına kadar eşlik ettikleri yolcuları sorunsuz şekilde Türkiye'ye uğurladıklarını kaydetti.

Ankara'ya gelecek yolcular inişlerinin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilecek.


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