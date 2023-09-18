Libya Kızılayı: Derne kentinin tahliye edilmesi muhtemel bir seçenek
Libya Kızılayı sağlık riskleri nedeniyle Derne kentinin tahliyesinin bir seçenek olarak masada olduğunu belirtti.
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AA muhabirine açıklama yapan Libya Kızılayı Başkanı Abdusselam el-Hac, kurum ekiplerinin, lojistik imkanların eksikliği ve selden zarar gören bölgelere ulaşım zorluğu gibi bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.
- Libya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor
- Sel felaketinin vurduğu Libya’nın Derne kentindeki halkın endişeli bekleyişi sürüyor
- BM: Selin vurduğu Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişi öldü 10 binden fazla kayıp var
- Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Ekiplerin yardım dağıtma, yaralıları kurtarma ve cenazeleri toplama çalışmalarını sürdürdüğü aktaran Hac, Derne kentinin tahliye edilmesinin, bölgedeki sağlık durumuna göre şekil alacak "muhtemel bir seçenek" olmaya devam ettiğini kaydetti.
Halihazırda bölgede cesetlerin yayılması ve içme suyunun kirlenmesi gibi sağlık risklerinin olduğunu dile getiren Hac, ölü ve kayıp sayısına ilişkin net bilgi olmadığını ancak yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin aile olduğunu ifade etti.
Dron görüntüleri Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 17, 2023
Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden etkilenen Derne kenti havadan görüntülendi https://t.co/aKcJwVUBll pic.twitter.com/EEhUw2pWHp
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden dün yapılan açıklamada, selin meydana geldiği Libya'nın Derne kentinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.