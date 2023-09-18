Dolar
27.02
Euro
28.82
Altın
1,927.65
ETH/USDT
1,648.90
BTC/USDT
27,180.00
BIST 100
7,833.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın birçok bölgesinde "kuvvetli yağış ve fırtına" etkili oluyor

Alaattin Doğru  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Fransa'nın birçok bölgesinde "kuvvetli yağış ve fırtına" etkili oluyor

Ankara

Fransa'nın güneydoğusu ve kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu bildirildi.

Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkeyi oluşturan 96 bölgenin 85'inde kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Birçok bölge için "sel" uyarısı yapılırken, ülkenin güneydoğusundaki Drome, Ardeche ve Sarras bölgelerinde kuvvetli fırtına ve yağış sürüyor.

Yağışın olduğu bölgelerde de sık sık yıldırım düşüyor. Fırtınanın yaşandığı Mayenne bölgesinde çıkan hortum maddi hasara yol açtı.

Kuzeydeki Lunas kentinde oluşan selde birçok araç yerinden sürüklenirken, çok sayıda evde de hasar oluştu.

Herault bölgesinde 16 Eylül Cumartesi günü aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, demir yolu ve kara ulaşımının aksamasına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Silivri'de fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 7 terör saldırısının faili olduğu belirlendi
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Benzer haberler

Fransa'nın birçok bölgesinde "kuvvetli yağış ve fırtına" etkili oluyor

Fransa'nın birçok bölgesinde "kuvvetli yağış ve fırtına" etkili oluyor

Fransa, Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenleri topraklarına almayacak

"Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" verildi

Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" verildi
Avusturya'da, Fransa'daki okullarda uygulanan abaya yasağı karşıtı gösteri düzenlendi

Avusturya'da, Fransa'daki okullarda uygulanan abaya yasağı karşıtı gösteri düzenlendi
Fas depremi, Paris ile Rabat'ı birbirine yaklaştırmak yerine daha da uzaklaştırdı

Fas depremi, Paris ile Rabat'ı birbirine yaklaştırmak yerine daha da uzaklaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet