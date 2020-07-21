Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Mısır Meclisinin kararı savaş ilanıdır

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye "Libya’ya müdahale" yetkisi vermesini "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Mücahit Aydemir   | 21.07.2020
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Mısır Meclisinin kararı savaş ilanıdır

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümetine karşı alınan karar

Mısır Meclisinin kararı, BM nezdinde meşru tek otorite olan Libya hükümetine karşı, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinin, Mısır’ın Libya'ya askeri müdahalede bulunmasına yönelik talebinin ardından geldi.

Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında, "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadeleri kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 165 olarak güncellendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı

Benzer haberler

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Mısır Meclisinin kararı savaş ilanıdır

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Mısır Meclisinin kararı savaş ilanıdır

BM: Libya'da krizin taraflarına mesajımız net; askeri çözüme yer yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'nın bölünmesine kesinlikle karşıyız

Almanya Mısır’ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi

Almanya Mısır’ın Libya'ya askeri müdahale planını eleştirdi
Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı

Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı
Libya ve Türkiye'nin ortak çalışma timleri Trablus'ta mayın imha çalışmalarını sürdürüyor

Libya ve Türkiye'nin ortak çalışma timleri Trablus'ta mayın imha çalışmalarını sürdürüyor